Доктор Комаровский рассказал о влиянии коронавируса на психику

https://static.news.ru/photo/612cc2b0-42cf-11eb-af7a-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: uakomar/instagram.com

Медик и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что коронавирусная инфекция у некоторых заболевших сопровождается депрессией.

Специалист в своём Telegram-канале процитировал вопрос подписчика, который поинтересовался, «неужели этот вирус не только лёгкие, но и мозги разрушает». По словам подписчика, он часто встречает новости о том, что инфицированные вредят себе или нападают на врачей.

Да. До 30% больных с тяжёлыми формами имеют депрессию, суицидальные попытки. Это очень серьёзная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всём мире, — написал Комаровский.

Медик отметил, что это явление объясняется двумя механизмами. Первый — непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга.

А когда этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид, то, естественно, огромное количество людей впадает в депрессию, — добавил Комаровский.

Проявления депрессии усиливаются общей слабостью и дефицитом кислорода, характерными для COVID-19, отметил специалист.

Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса, — заключил доктор.

Ранее Комаровский заявил, что единственный способ укрепить иммунитет — это активный образ жизни, передавал NEWS.ru. По словам доктора, нет ни одного фармакологического препарата, который мог бы решить эту задачу.