Доктор Комаровский раскрыл три тайны плача младенцев

https://static.news.ru/photo/fcc820f4-026d-11eb-8402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Детский врач Евгений Комаровский рассказал родителям новорождённых, как понять причины их плача и как с ними справиться. Об этом он рассказал в новой книге, фрагмент которой опубликовал в Instagram.

Комаровский в своей новой работе под названием «365 советов на первый год жизни вашего ребёнка» раскрывает три тайны младенческих слёз.

В первом случае это может быть страх. Разница в проявлении этого инстинкта у всех разная — кто-то куксится, а кто-то отчаянно рыдает. Напугать малыша может, например, то, что его оставили одного. По словам Комаровского, инстинктивный плач всегда прекращается, когда взрослый берёт на руки младенца. Если это не помогает, причина плача кроется в другом.

Во втором случае грудничок может разрыдаться из-за неудовлетворённых физиологических потребностей. Он может испытывать жажду, быть голодным или хотеть спать.

Когда потребность в реализации функции возникла — пришла пора поесть или поспать, а возможности утолить потребность нет, то как же не заплакать в такой ситуации?! — отмечает педиатр.

В третьем случае причиной плача является боль. Когда два первых пункта не срабатывают и малыш не успокаивается, то необходимо срочно идти к врачу и уже вместе со специалистом искать источник боли и причину плача, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее доктор Комаровский разоблачил полезность санитайзера для дезинфекции рук.