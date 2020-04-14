Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

https://static.news.ru/photo/cb515966-7e63-11ea-9784-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/uakomar

Массовый приём антибиотиков мог стать одной из вероятных причин высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Такое мнение высказал телеведущий Евгений Комаровский.

Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов, — объяснил врач на своём YouTube-канале.

По его словам, именно поэтому в организмах заражённых появляются бактерии, на которые «ничего» не действует.

Ранее Комаровский рассказал, что дети, как правило, легче переносят заражения вирусами. COVID-19 у маленьких пациентов, по его словам, имеет такие же симптомы, что и ОРВИ. Он также отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 были связаны с тяжёлыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу, писал NEWS.ru