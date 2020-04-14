Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Массовый приём антибиотиков мог стать одной из вероятных причин высокого уровня смертности от коронавирусной инфекции в Италии. Такое мнение высказал телеведущий Евгений Комаровский.
Чем активнее используются антибиотики, особенно если без повода, тем выше вероятность того, что на территории данного региона у людей, особенно в лечебных учреждениях, будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов, — объяснил врач на своём YouTube-канале.
По его словам, именно поэтому в организмах заражённых появляются бактерии, на которые «ничего» не действует.
Ранее Комаровский рассказал, что дети, как правило, легче переносят заражения вирусами. COVID-19 у маленьких пациентов, по его словам, имеет такие же симптомы, что и ОРВИ. Он также отметил, что почти все случаи гибели детей от COVID-19 были связаны с тяжёлыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу, писал NEWS.ru
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