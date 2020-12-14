Доктор Комаровский объяснил разницу течения коронавируса у детей и взрослых

https://static.news.ru/photo/45364a14-3e73-11eb-bfad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему отличается течение COVID-19 у детей и взрослых. По его словам, форма заболевания зависит от возраста.

Чем младше человек, тем больше у него шансов перенести смертоносную инфекцию в лёгкой форме. Об этом Комаровский сообщил в Instagram.

Врач добавил, что дети часто переносят болезнь без каких-либо симптомов. Удостовериться, что ребёнок заразился COVID-19, можно с помощью тех же тестов, что существуют для взрослых, подчеркнул Комаровский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет. По его словам, это активный образ жизни. Врач добавил, что нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет. Он также раскритиковал привычку некоторых родителей пичкать детей антибиотиками при малейшем насморке.