«Все сможет»: Тарасова о выходе Костомарова на лед Тренер Тарасова пожелала вышедшему на лед после болезни Костомарову здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, впервые после болезни и установки протезов вышедший на лед на коньках, «доказывает, что все сможет», заявила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В беседе с Lenta.ru она отметила, что желает спортсмену здоровья.

Тренер подчеркнула, что Костомаров показывает всем, как нужно бороться даже после тяжелых и практически неизлечимых болезней. Тарасова добавила, что гордится фигуристом и любит его.

Он нам доказывает, что он все сможет, и показывает нам, как нужно бороться с такими тяжелыми и практически неизлечимыми заболеваниями. Я люблю его и желаю ему здоровья, — прокомментировала первую тренировку спортсмена Тарасова.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта.

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Костомаров определенно сможет вернуться на лед и будет выступать в ледовых шоу. По ее словам, зрители поддержат фигуриста, который стал примером и вдохновением для многих людей по всему миру. Она отметила, что многие известные фигуристы захотят, чтобы Костомаров принял участие в их ледовых шоу.