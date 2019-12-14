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Заслуженный мастер спорта РФ по фигурному катанию Ирина Лобачёва считает, что актёр Дмитрий Марьянов оказался в реабилитационном центре «Феникс» по инициативе его жены, а ныне вдовы Ксении Бик. Фигуристка отрицает, что её бывший сожитель был запойным алкоголиком, чтобы его нужно было лечить.

Я считаю, что это произошло не без вины Ксении Бик, — сказала в эфире программы НТВ «Секрет на миллион» Лобачёва. Фигуристка считает, что именно Бик «довела актёра до могилы». По...