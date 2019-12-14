Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали, — передаёт слова источника ТАСС.
Другой источник сообщил, что док затонул в Южной Бухте Севастополя.
Как ранее писал NEWS.ru, дизельная подлодка, которую вывели из состава Тихоокеанского флота, частично затонула по пути на утилизацию. Это произошло на территории Приморского края.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен