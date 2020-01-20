https://static.news.ru/photo/a1c01436-3b6d-11ea-b77e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в конце 2019 года государственный антинаркотический комитет утвердил основные положения проекта Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года. По его словам, в новой стратегии будут учтены и рекомендации парламентариев по противодействию экономическим основам наркобизнеса.

Среди предложений комитета — разработать меры по обращению в доход государства средств, получаемых наркодельцами от торговли смертоносным товаром. Ведь для кого-то наркомания — это опасная болезнь, а для кого-то — весьма прибыльный бизнес, — рассказал «Парламентской газете» Пискарёв.

По его сведениям, во Франции в доход государства ежегодно обращается около €70 млн доходов наркобизнеса, в Испании — около €20 млн, в Германии — свыше €13 млн.

Депутаты также предложили усовершенствовать законодательство в части усиления ответственности за вовлечение в наркобизнес несовершеннолетних детей через интернет.

Как писал NEWS.ru, двое подельников, которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте наркотиков и психотропных веществ в крупном размере, предстали перед судом Санкт-Петербурга. Чтобы преступников не заподозрили в продаже наркотиков, они придумали тайный язык, состоящий из символов и знаков. С помощью них они общались в мессенджерах и сбывали запрещённые вещества. Между подельниками был и договор о разделении прибыли. Один из них искал клиентов и продавал наркотики, а второй занимался организацией криминального бизнеса. В итоге организатор получил 11 лет тюрьмы, а распространитель — шесть лет.