Доходы Кадырова в 2021 году сократились в 14 раз Кадыров в 2021 году заработал около 26,5 млн рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заработал в 2021 году около 26,5 млн рублей, эта сумма в 14 раз меньше его доходов за 2020-й год, передаёт ТАСС со ссылкой на декларацию о доходах, опубликованную на сайте правительства региона. Отмечается, что в 2020 году его доход составил 381 млн рублей.

Агентство пишет, что площадь жилого дома главы Чечни составляет 2,344,3 кв. м, а площадь двух его участков 3,668 кв. м и 28,361 кв.м. Также, у Кадырова, его жены и 11 несовершеннолетних детей в пользовании есть дом площадью 300 кв.м.

Личного транспорта, согласно декларации, у Кадырова не имеется.

Доход его супруги составил 1,5 млн рублей, она владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

Ранее Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц. Он отметил, что ему тяжело представить, чтобы он работал на зарплату.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщил, что телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за $10,3 млн (1 млрд рублей на момент продажи). Речь идёт об апартаментах в элитном жилом комплексе в «тихом переулке» района Хамовники. По данным канала, покупателем стал совладелец букмекерской конторы Максим Кирюхин, владеющий 8,67% акций БК.