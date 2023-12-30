«Доходчиво показана гниль среды»: депутат Гусев о «Слове пацана» Депутат Гусев: сериал «Слово пацана» доходчиво показывает гниль среды

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана» доходчиво показывает, где оказываются подростки, ставшие членами криминальных группировок, заявил в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Парламентарий добавил, что смотрел картину как документальное кино.

В середине 80-х я был как раз подростком и жил в Екатеринбурге. И на моей родине, как в большинстве российских городов, происходило то же самое. Просто Казань и Набережные Челны были самыми жестокими в плане подростковой преступности, — заявил он.

Гусев отметил, что ребята, которые попадали в группировки, либо оказывались в тюрьмах, либо не доживали даже до середины 1990-х годов. Спастись удалось только тем, кто смог выйти из ОПГ.

Этот фильм очень подробно рассказывает о том, что делать не нужно. И еще показывает, что ни у кого из героев не было нормальных отношений с родителями. Об этом и надо говорить в контексте: все зависит от родителей, — заявил он.

Парламентарий назвал фильм «классным», так как он снят современным киноязыком и доходчиво показывает «всю гниль среды, которая захватила умы подростков в конце 80-х».

Блестящий прекрасный фильм. Молодец режиссер, и продюсер, и актеры. Я бы обязательно показывал подросткам. Но обязательно с разъяснениями: так нельзя, потому что вот к чему в итоге приводит, — резюмировал он.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала хорошим сериал «Слово пацана». Она заявила, что картина показывает молодому поколению, к чему могут привести преступления.