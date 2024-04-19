«Я пошутил»: кого «отменяли» за слова о теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На комика из подмосковного Реутова пожаловались в полицию из-за шутки про теракт в «Крокус Сити Холле». При этом произнес он ее не публично, а в переписке с администратором отеля. Об этом и других случаях преследования и «отмены» на фоне истории с терактом в Красногорске читайте в сборке NEWS.ru.

Реутовский стенд-ад для одного администратора

Комик из города Реутова может быть приговорен к крупному штрафу за шутку о теракте в «Крокус Сити Холле», предположила юрист Ирина Ковалева. Шутка не была публичной, а использовалась в переписке с администратором гостиницы, куда юморист пытался заселиться. Мужчина заявил, что хочет заселить шестерых иностранцев, которые после поедут на концерт в «Крокус Сити Холл». Администратор обратилась в полицию.

«Сейчас за слова, которые оправдывают терроризм, юморист может получить до пяти лет лишения свободы. Также максимальный штраф, который ему могут назначить, достигает миллиона рублей», — рассказала Ковалева.

Когда мужчину предупредили, что вынуждены будут обратиться к правоохранителям, он ответил: «Лядьня, я посутил».

Манижа против ксенофобии и пыток

Представительницу России на конкурсе «Евровидение» в 2021 году Манижу лишили большой сцены, стадионов и фестивалей в России после того, как она призвала не подвергать пыткам задержанных террористов. От выступлений артистки отказываются в Казахстане и Белоруссии. Однако она все еще выступает на корпоративах, стоимость ее выступления оценивается в 1,5 млн рублей.

Артистку возмутила волна ксенофобных высказываний на фоне информации о том, что исполнители теракта в «Крокусе» были родом из Таджикистана. Сама артистка родом из этой страны и настаивает, что нельзя привязывать преступность к национальности.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Манижа

Школьница лишилась стипендии

Школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после публикации видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника», — сказала подросток на видео.

Выяснилось, что старшеклассница была на хорошем счету в городе и ее неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре. В том числе она проходила отбор на шоу «Голос». Спустя несколько дней в Сети появился новый ролик, на котором эта же школьница извиняется за свое резкое высказывание. По данным СМИ, ее родителей привлекли к административной ответственности.

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