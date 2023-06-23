Договор купли-продажи автомобиля: как правильно продать машину Рассказываем, как продать машину самому, без посредников, что нужно сделать, чтобы правильно продать подержанное авто

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Договор продажи автомобиля в 2023 г.

Рассмотрим, как продать машину самостоятельно, не прибегая к помощи посредников, на что нужно обратить внимание в первую очередь, как оформить договор купли-продажи и что надо сделать после завершения сделки.

Как продать машину самому и сделать это правильно

По закону договор купли-продажи (ДКП) машины — это соглашение между продавцом и покупателем, в котором первый обязуется передать авто, а второй — оплатить указанную в документе сумму и принять транспортное средство. Бланк типового договора на продажу автомобиля можно скачать на портале госуслуг и на других интернет-площадках.

Перед совершением сделки продавец должен подготовить документы автомобиля, историю и сведения о его техническом состоянии на момент продажи. Если в паспорте транспортного средства нет свободного места для внесения записи о смене владельца, то ПТС нужно обновить. При замене этого документа проверка автомобиля в органах ГИБДД не производится. При планировании расходов на оплату госпошлины нужно учитывать, что вместе с ПТС обновляется и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Чтобы предоставить продавцу объективную информацию об автомобиле, следует заказать отчет о транспортном средстве на специализированных интернет-ресурсах и проверить машину в автосервисе. Полученные документы следует приложить к договору купли-продажи автомобиля.

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Продавец и покупатель должны обговорить и при необходимости внести в ДКП дополнительные пункты. Обычно стороны тщательно согласовывают условия сделки:

Способ передачи денег и ключей от автомобиля, а также место нахождения машины на момент завершения сделки. Покупатель может перечислить оплату со своего счета на счет продавца напрямую, либо дать банку поручение открыть для него аккредитив. В некоторых ситуациях деньги передаются частями. Сначала вноситься аванс, а через некоторое время остаток суммы. Сроки прописываются в договоре купли-продажи.

В договоре должно быть указано, что автомобиль не находится под залогом и свободен от притязаний третьих лиц. Если продавец нарушит это условие, то сделка будет расторгнута с возвращением реальной суммы платежа. Бывает, что стороны договариваются указать в договоре цену ниже той, что действительно заплатил покупатель (лучше так не делать). В таком случае нужно предусмотреть в ДКП возврат денежных средств с учетом компенсации.

Цена подержанной автомашины устанавливается продавцом с учетом разных факторов. Однако для начала следует рассчитать рыночную стоимость авто с помощью онлайн калькулятора. Такой интернет-сервис учитывает технические характеристики машины, историю владения авто и фактические цены на аналогичные транспортные средства, а не те, что указаны в объявлениях о продаже. Однако состояние машины не учитывается. Чтобы точно рассчитать стоимость авто, нужно пройти техосмотр и обратиться к сертифицированному оценщику транспортных средств.

Фото: shutterstock Как продать машину самому

Как оформить договор продажи автомобиля в 2023 году

Подготовленный текст договора нужно распечатать в трех экземплярах: для продавца, для покупателя и для органов ГИБДД. Заполнять документ лучше шариковой ручкой синего цвета. Все записи должны быть сделаны разборчиво, без помарок, в пустых строках надо проставить прочерки. На всех экземплярах нужны четкие подписи, которые будут сопровождаться расшифровкой. Перед подготовкой договора стороны должны проверить документы: паспорт продавца, паспорт покупателя, ПТС и СТС авто, а также сервисную книжку, если таковая имеется. Полис ОСАГО при заключении ДКП необязателен. После заполнения договора продажи автомобиля нужно еще раз внимательно просмотреть все внесенные в документ сведения:

Персональные данные продавца и покупателя.

Описание транспортного средства (марка и модель, год изготовления, номер кузова, модель и номер двигателя, номер прицепа, номер шасси и т.д.).

Идентификационные номера автомобиля во всех документах.

Пробег на момент продажи.

Актуальную дату подписания договора продажи автомобиля.

Полную стоимость автомобиля (цифрами и прописью).

Техническое состояние автомобиля, перечень имеющихся дефектов и повреждений.

Комплектацию автомобиля (наличие аптечки, огнетушителя, домкрата, запасного колеса и т.д.).

При подписании договора важно исключить вероятность того, что в будущем покупатель заявит о несоответствии технического состояния приобретенной им автомашины заявленным продавцом характеристикам. Помимо ДКП необходимо составить акт приема-передачи автомобиля, удостоверяющий факт перехода транспортного средства от покупателя к продавцу на основании договора купли продажи машины.

Чтобы повысить безопасность сделки, следует составлять договор через портал «Госуслуги». В этом случае ошибки при заполнении документа исключены. К тому же автомобиль проходит автоматическую проверку на ограничения (штрафы, залог, автокредит, судебный запрет) и угон. Электронные подписи не могут быть подделаны или признаны «неразборчивыми». Сервис действует с июля 2022 года и пользуется большой популярностью среди автомобилистов. Чтобы оформить договор продажи автомобиля в электронном виде, продавцу нужно:

Скачать приложение «Госключ» на компьютер, чтобы получить сертификат электронной подписи, которая будут проставлена на договоре. Покупатель должен оформить электронную подпись через «Госключ».

Пройти техосмотр в официальном пункте и получить диагностическую карту, если автомобилю более четырех лет.

Заполнить электронный бланк договора купли-продажи (ЭДКП) на портале «Госуслуг». Сделать это просто, так как многие графы заполняются автоматически. Сформированный проект договора отправить покупателю.

После согласования с покупателем текста документа поставить под договором электронную подпись с помощью приложения «Госключ».

Покупатель в свою очередь должен:

Обратиться в страховую компанию с целью оформления нового полиса ОСАГО (или переоформления на себя действующего полиса)

Получить от продавца электронный проект договора продажи автомобиля и согласовать его в течение 24 часов.

В течение следующих суток подписать согласованный с продавцом ЭДКП.

Подписанный договор появится в личных кабинетах продавца и покупателя на «Госуслугах». Акт приема-передачи составлять не нужно, так как его условия включены в текст основного договора.

Фото: shutterstock Как продать машину самому правильно

Нюансы при подписании договора продажи автомобиля

Для договора купли-продажи автомобиля нотариального заверения не требуется. Документ может быть подписан в любом удобном для сторон месте. Если ДКП оформлен традиционным способом, то есть бумаги заполнены вручную, то подписание имеет смысл назначить в подразделении ГИБДД. Тогда продавец сможет сразу снять свой уже бывший автомобиль с регистрации, а покупатель сделать новую запись в паспорте транспортного средства под контролем инспектора. Если на автомобиль оформлен электронный ПТС, то запись должен сделать продавец через портал госуслуг. Покупатель подтверждает изменение статуса кодом, полученным по смс. В страховую компанию участникам сделки следует обратиться заранее: продавцу на предмет возврата стоимости ОСАГО за неиспользованный период, а покупателю — для оформления нового или переоформления старого полиса на своё имя.

Если договор купли-продажи был оформлен в электронном виде, то заявление на снятие автомобиля с учета следует передать в Госавтоинспекцию через портал «Госуслуг». Услуга бесплатная.

Независимо от того, как будет производиться передача денег за проданный автомобиль: наличными средствами или по безналичному расчету через банк — покупателю следует взять с продавца письменную расписку о получении оплаты в порядке, предусмотренном договором. Продавец передает покупателю ключи от машины и на этом сделка считается завершенной.

Что нужно учитывать при продаже автомобиля? Продавец должен подать декларацию о полученном от продажи доходе до первого апреля следующего года и заплатить подоходный налог, если:

Машина находилась в эксплуатации у продавца менее трех лет;

Автомобиль продан дороже 250 тысяч рублей.

Продавец продал авто дороже, чем купил.

Под налогообложение попадает сумма за вычетом 250 тысяч рублей, то есть если продавец получил за машину 800 тысяч рублей, то налог будет начисляться на 550 тысяч рублей. К декларации прикладывается копия договора продажи автомобиля.

Покупателю также следует знать правила начисления налогов. Если в договоре прописана заниженная стоимость автомобиля, то при последующей продаже новый владелец попадает в ситуацию, когда продавец продает машину дороже, чем купил, а значит, должен заплатить налог.

Продавец может оставить за собой государственный регистрационный номер проданного автомобиля, чтобы установить его на новую машину, причем сделать это нужно в течение одного года. Госномер может быть сохранен за проданной машиной, если она будет зарегистрирована в том же регионе.

Фото: shutterstock Что нужно учитывать при продаже автомобиля?

Как поставить авто на учет

Покупатель должен в течение десяти дней с момента подписания ДПК, оплаты и подписания акта приема-передачи автомобиля перерегистрировать транспортное средство на свое имя в подразделении ГИБДД. Для этого потребуются следующие документы:

Заявление на бланке ГИБДД (заполняется с двух сторон). Если заявление оформляется на компьютере, то распечатывается на одном листе.

Оформленный договор купли-продажи договора, то есть документ, удостоверяющий право собственности заявителя на транспортное средство.

Паспорт транспортного средства.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Диагностическая карта для машины старше четырех лет.

Полис ОСАГО.

Владелец автомобиля передает этот пакет документов в подразделение ГИБДД и получает квитанцию на оплату госпошлины. После того, как платеж будет осуществлен, в назначенную дату авто поставят на учет. .

Если договор купли-продажи был оформлен через портал «Госуслуги», то заявление на регистрацию приобретенного транспортного средства нужно подавать там же. Оплата госпошлины производится также онлайн. В подразделениях ГИБДД для таких заявителей предусмотрено отдельное окно.

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