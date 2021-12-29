Додон назвал политическим дело, по которому он проходит подозреваемым

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, которого сегодня признали подозреваемым по делу о хищении $12 млн, заявил в своём Telegram-канале, что ответил на все вопросы Генпрокуратуры республики. По его словам, дело носит сугубо политический характер.

Ответил на все вопросы прокуратуры по тому делу 2008 года, где мною во время нахождения в тогдашнем правительстве были соблюдены абсолютно все юридические процедуры. Совершенно очевидно, что дело, о котором я говорю, носит сугубо политический характер. Это попытка правительства Молдовы свести счёты со мной как с главным представителем оппозиции, — заявил Додон.

Он добавил, что правительство Молдавии хочет переключить внимание граждан «на высосанную из пальца проблему».

Ранее Додон заявил, что его обвинили в участии в коррупционной схеме. По данным следствия, руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за границы. Они реализовали схему, которая позволила необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу.

Предварительный ущерб государству составил около $12 млн. В 2008 году Додон являлся министром экономики Молдавии, а также первым вице-премьером страны.