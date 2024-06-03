«Додо Пицца» судится с Telegram из-за потери названия своего канала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия своего канала, свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Республики Коми. Компания считает действия мессенджера недобросовестной конкуренцией. В Telegram любой пользователь может купить название канала, даже если оно принадлежит известной фирме.

«Додо Пицца» хочет добиться от Telegram запрета на приобретение названий, тождественных или сходных с товарными знаками правообладателей. Сейчас в мессенджере существует канал Dodo pizza. Он продает свое название за $575 тысяч.

В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки, — отметила cтарший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова РБК.

Ранее сообщалось, что новоорлеанская группа Da Showstoppaz подала в суд сразу на нескольких исполнителей, среди которых Бейонсе, Big Freedia и Jay-Z. Коллектив обвинил звезд в плагиате и заявил, что артисты получили множество наград и существенную прибыль благодаря «сворованному» треку. Речь идет о песне группы Release a Wiggle.