Дочка Талызиной опровергла сообщения о падении артистки в обморок Дочка Талызиной Хаирова: сообщения о падении артистки в обморок являются ложью

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Валентина Талызина

Информация о падении в обморок народной артистки РСФСР Валентины Талызиной является абсолютно ложной, заявила NEWS.ru ее дочь Ксения Хаирова. Ранее СМИ сообщили, что Талызиной вызвали скорую после того, как она упала в обморок в день своего рождения 22 января. По словам Хаировой, вчера Талызина сыграла в спектакле, а потом праздновала день рождения в театре.

Это неправда. Абсолютная ложь. Я не знаю, кто это распространяет. Она прекрасно сыграла спектакль и потом праздновала свой день рождения в театре, — рассказала Хаирова.

По данным РЕН ТВ, Талызина потеряла сознание вечером 22 января. Помощница срочно вызвала 88-летней артистке скорую. Врачи оказали Талызиной первую помощь и назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее Талызина прокомментировала съемки каналом ТНТ пародии на комедию Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». По мнению артистки, «все картины Рязанова прекрасны и лучше него никто не сделает». Современным кино- и телевизионным деятелям следует придумать к Новому году что-то новое, «а не эксплуатировать раз за разом советские шедевры».