«Дочка» Ростеха потребовала Следственный комитет проверить МЧС «Дочка» Ростеха попросила Следственный комитет проверить МЧС на мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех) попросил Следственный комитет провести доследственную проверку в отношении сотрудников МЧС России, передает ТАСС. Причиной стало возможное мошенничество с госзакупками.

НЦИ также направил заявление в Главное военное следственное управление СКР и жалобу на неправомерные действия должностных лиц главному военному прокурору России. Сотрудники организации уточнили, что обращение связано с исполнением контракта на разработку единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Заказчиком было ФКУ ЦБИТ МЧС России, а исполнителем — НЦИ.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура готовит иск о передаче государству акций Климовского патронного завода, после коммунальной аварии в котором без отопления осталось более 170 жилых домов. Ожидается, что надзорное ведомство направит соответствующий документ в суд в ближайшее время. При этом госкорпорация «Ростех» заявила, что готова взять патронный завод под свой контроль. В компании рассказали, что готовят соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину.