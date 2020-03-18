https://static.news.ru/photo/3634add0-6917-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета намекнула, что закрытие церквей и храмов поможет сократить распространение коронавируса в России.

Девушка отметила, что её вуз скоро начнёт работу в дистанционном формате. Она не понимает, почему другие учреждения не могут сделать то же самое.

Хотелось бы, конечно, понять, почему запрет на проведение мероприятий не распространяется на храмы и святыни. Я лично не понимаю необходимости целовать иконы в разгар эпидемии, — подчеркнула Пескова.

Она напомнила, что в XVII веке именно религиозные здания служили катализатором распространения эпидемии чумы.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели.

Ранее китайские учёные заявили, что дети могут являться «скрытыми» разносчиками коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru. Эксперты взяли анализы у 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. Все они являются членами семей, в которых был диагностирован коронавирус. Оказалось, что из всех детей только 10 заразились COVID-19. У семерых наблюдались признаки болезни в виде лихорадки и повышенной температуры. Осложнений в виде пневмонии ни у кого из детей не зафиксировано.