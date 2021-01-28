Дочь Заворотнюк рассказала, что помогает её маме выживать

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна уже несколько лет поддерживает маму в нелёгкой борьбе с серьёзным онкологическим заболеванием. В социальной сети она рассказала, что помогает её семье бороться с недугом.

Девушка напомнила, что в большинстве случаев дело не в ситуации, а в отношении человека к этой ситуации. Анна призвала людей не жить в постоянном страхе перед проблемами, потому что в реальной жизни они появляются регулярно.

Не стоит бояться проблем, болезней, боли или несчастий. Они в той или иной степени случаются с каждым и являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они появляются в ней в самый неожиданный момент. И тогда важно не растеряться и не впасть в отчаяние, — сообщила в Instagram Заворотнюк.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в преддверии Нового года загадала очень трогательное желание для своей матери.

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со своим диагнозом — глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком, писал NEWS.ru.