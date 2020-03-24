https://static.news.ru/photo/f199172c-6dc8-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pacha_tati?instagram.com

Пандемия коронавируса, заставившая запасаться продуктами и изолироваться дома, обнажила суть большинства людей, заявила художница Татьяна Плаксина — дочь певицы Любови Успенской.

По мнению девушки, вирус COVID-19, за три месяца унёсший почти 17 тысяч жизней, понадобился миру, чтобы прекратить «пиры и сплошное потребление». Человек стал для планеты болезнью и «погряз в потребительском, безбожном сознании», считает она.

У тех, кто бегал по магазинам, у них будет Судный день. Сейчас все остались без работы, сидят по домам и понимают, что вся их жизнь — колбаса и телевизор. Обнажилась вся их суть, — цитирует 30-летнюю Плаксину журнал «Собеседник».

Художница добавила, что люди, «которые уже настрадались и испытали настоящее горе», не боятся коронавирусной инфекции. Она призвала воспользоваться ситуацией, чтобы жить с чистыми помыслами и открытым сердцем, чтобы спасти планету.

Как писал NEWS.ru, к 24 марта в мире обнаружили 387 тысяч инфицированных коронавирусом. Умерли 16,7 тысячи, более 101 тысячи заболевших выздоровели. Сильнее других пострадали Италия и Китай, в котором эпидемия началась в конце 2019 года.

В марте инфекция стала пандемией, что привело к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировало падение цен на углеводороды. Многие города, регионы и страны живут на карантине, не работает транспорт, культурные и досуговые учреждения.