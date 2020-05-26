Дочь Успенского рассказала о переломном моменте в отношениях с отцом

https://static.news.ru/photo/0d59c198-9f63-11ea-9ca3-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Успенский Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Дочка детского писателя Эдуарда Успенского призналась, что у неё были напряжённые отношения со звёздным родителем.

Ранее Татьяна Успенская написала открытое письмо, с которым обратилась к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В нём попросила не называть именем её отца литературную премию.

По её словам, отец её часто бил и унижал. Ситуация не изменилась, даже когда она повзрослела. У неё есть самое ужасное воспоминание, которое связано с сектой.

Самый яркий пример — секта Столбуна. Меня туда отправили, моего мнения в 11 лет особо не спрашивали. Детство было хорошее, оно кончилось очень рано. В детстве он не был таким злым, — отметила женщина в разговоре с телеканалом «360».

В этом заведении подавляли личности участников. Кроме того, прям избивали людей, чтобя якобы избавить их от вредных привычек.

Успенская также добавила, что писатель всегда находился в состоянии войны с кем-то. Какое-то время он даже судился то с «Союзмультфильмом». Она описывает своего отца злым и агрессивным человеком, который мог напасть в любую секунду. Из-за этого у женщины до их пор проблемы.

Как писал NEWS.ru, третья жена детского писателя Эдуарда Успенского телеведущая Элеонора Филина в разговоре с журналистами рассказала о его жестоком отношении к детям. По словам женщины, когда они с Успенским сошлись, у неё уже было двое сыновей. К обоим мальчикам — Владу и Денису — прозаик относился очень плохо.