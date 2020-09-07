Дочь создателя оперы «Юнона и Авось» едва не погибла в секте

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Композитор Алексей Рыбников, известный как автор музыки к культовой рок-опере «Юнона и Авось», рассказал, как в своё время едва не лишился дочери Анны. Девушка однажды попала под влияние неких людей, которые вовлекли её в опасную секту.

Влияние культа оказалось настолько велико, что дочь народного артиста Российской Федерации отказалась от общения с родными. Анну даже заставили продать квартиру. Правда, потом жильё удалось вернуть.

Они [сектанты] выискивали молодёжь из интеллигенции и прививали им разные правила. Это приводило к тому, что человек сходил с ума, у него отбирали имущество. <...> Я вытаскивал Аню всеми возможными средствами, — признался Рыбников в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Рыбников отметил, что на тот момент Анна была уже замужем. При этом его отеческое чутьё подсказывало: дочь попала в бездну и погибает. Её наверняка могли лишить жизни, до сих пор уверен композитор.

Анну удалось спасти. Для этого Рыбников обратился к близким и даже нанял для девушки охрану, чтобы уберечь её от повторного общения с представителями секты.

Сначала его дочь пошла на контакт с братом, затем — с мамой, а некоторое время спустя стала возвращаться «в своё нормальное состояние».

Потом она поехала с нами в Америку. Это было восстановление семьи. У неё родился сын, и сейчас более счастливых родителей и детей я не знаю, — рассказал 75-летний музыкант.

Анна родилась в браке Алексея Рыбникова с супругой Татьяной. Она стала кинорежиссёром, у неё есть брат, который пошёл по стопам отца.

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, подготовили проект закона, препятствующего деятельности деструктивных религиозных организаций, цель которых — отобрать деньги и имущество у людей.