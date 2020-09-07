Дочь создателя оперы «Юнона и Авось» едва не погибла в секте

Композитор Алексей Рыбников, известный как автор музыки к культовой рок-опере «Юнона и Авось», рассказал, как в своё время едва не лишился дочери Анны. Девушка однажды попала под влияние неких людей, которые вовлекли её в опасную секту.
Влияние культа оказалось настолько велико, что дочь народного артиста Российской Федерации отказалась от общения с родными. Анну даже заставили продать квартиру. Правда, потом жильё удалось вернуть.
Они [сектанты] выискивали молодёжь из интеллигенции и прививали им разные правила. Это приводило к тому, что человек сходил с ума, у него отбирали имущество. <...> Я вытаскивал Аню всеми возможными средствами, — признался Рыбников в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Рыбников отметил, что на тот момент Анна была уже замужем. При этом его отеческое чутьё подсказывало: дочь попала в бездну и погибает. Её наверняка могли лишить жизни, до сих пор уверен композитор.
Анну удалось спасти. Для этого Рыбников обратился к близким и даже нанял для девушки охрану, чтобы уберечь её от повторного общения с представителями секты.
Сначала его дочь пошла на контакт с братом, затем — с мамой, а некоторое время спустя стала возвращаться «в своё нормальное состояние».
Потом она поехала с нами в Америку. Это было восстановление семьи. У неё родился сын, и сейчас более счастливых родителей и детей я не знаю, — рассказал 75-летний музыкант.
Анна родилась в браке Алексея Рыбникова с супругой Татьяной. Она стала кинорежиссёром, у неё есть брат, который пошёл по стопам отца.
Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, подготовили проект закона, препятствующего деятельности деструктивных религиозных организаций, цель которых — отобрать деньги и имущество у людей.