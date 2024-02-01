Дочь Шойгу рассказала, как экстренные психологи работают с иностранцами Юлия Шойгу: иностранным детям экстренные психологи предлагают слепить эмоции

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Юлия Шойгу

При работе за рубежом с людьми, которые не говорят по-русски, специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России прибегают к нестандартным невербальным методам поддержки, рассказала NEWS.ru его директор Юлия Шойгу (дочь министра обороны России). Она уточнила, что это может быть предложение нарисовать или слепить свое эмоциональное состояние или попробовать визуализировать стресс при помощи специального оборудования.

Для детей это разного рода творческие задания. Например, предложение нарисовать, слепить свое эмоциональное состояние. Со взрослыми очень часто используется специальное оборудование, которое позволяет человеку визуализировать, увидеть свой стресс и предпринять меры, чтобы успокоиться, — рассказала Юлия Шойгу.

По ее словам, такие способы взаимодействия с пострадавшими стали результатом профессиональной импровизации во время эвакуации людей из зоны палестино-израильского конфликта в 2006 году. Тогда в Россию прилетели женщины с маленькими детьми, вспоминает Юлия Шойгу. Но если женщины еще говорили по-русски, то дети уже нет.

Юлия Шойгу уточнила, что нетрадиционные методы подтвердили свою эффективность и позже их стали применять повсеместно, например в 2008 году во время большого землетрясения в Сычуани в Китае. Это, по словам Юлии Шойгу, был первый опыт оказания психологической помощи иностранным гражданам на территории другого государства, используя такие нетрадиционные психологические методы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всех сотрудников государственной власти до конца 2024 года обучат оказанию экстренной медицинской помощи. По его словам, занятия по этой дисциплине должны будут посещать и сотрудники бюджетных учреждений.