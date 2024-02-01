Дочь Шойгу объяснила, почему закон о психологической помощи еще не принят Юлия Шойгу: закон о психологической помощи рано или поздно должен быть принят

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Юлия Шойгу

Главная проблема, которая тормозит работу над законом о психологической помощи, заключается в том, что эксперты до сих пор не могут на юридическом уровне определить, что является психологической помощью, заявила NEWS.ru директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, член экспертной группы, работающей над документом, Юлия Шойгу (дочь министра обороны РФ). Тем не менее, по ее словам, такой закон необходим, он рано или поздно должен быть принят.

Основная задача этого закона — определить, что является психологической помощью, а что нет, и тем самым дать человеку возможность здравого и понятного выбора. Пока такого понимания на законодательном уровне нет. Но в том, что этот закон рано или поздно будет принят, у меня нет никаких сомнений, — сказала Юлия Шойгу.

Она уточнила, что в различных ведомствах давно сформировались свои психологические службы, которые регулируются внутренними документами. Однако в последние годы стали очень востребованы частные психологи. В результате, говорит Юлия Шойгу, сложилась ситуация, при которой практика есть, а нормативного регулирования нет. Тем не менее, подчеркнула она, у законодателей нет задачи разрушить работающую систему.

У нас нет задачи разрушить работающую систему. Наоборот, мне кажется, те успешные практики, которые существуют в настоящий момент, нужно сохранять и поддерживать. Но это очень тонкая работа профессионального сообщества психологов и юристов. Очень надеюсь, что эта работа завершится успехом, — заключила Юлия Шойгу.

Ранее аналитики выяснили, что спрос на услуги психологов в России резко увеличился в 2022 году: на 62,87% по сравнению с 2021 годом. Речь идет как о частных сессиях, так и о корпоративных сеансах. Эксперты утверждают, что потребность в психологической помощи вызвана событиями, связанными с проведением военной операции на Украине.