Дочь Романа Абрамовича выходит замуж

https://static.news.ru/photo/6c7701fe-4d1e-11eb-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sofiaabramovich97/instagram.com

Дочь российского миллиардера Романа Абрамовича София сообщила в социальной сети, что выходит замуж.

Девушка опубликовала фотографию с обручальным кольцом и кадр с возлюбленным, имя которого до сих пор неизвестно. В соцсети она как-то упоминала, что сошлась с бойфрендом во время карантина, а познакомила их её сестра.

Прошлую ночь я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года, — написала в Instagram девушка.

Подписчики поздравили Софию Абрамович с радостным событием и пожелали ей счастья.

Предложение руки и сердца девушке сделали во время отдыха на Карибском острове Сан-Бартелеми.

Ранее стало известно, что основательница музея современного искусства «Гараж» и бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова ждёт ребёнка. В данное время мужем Жуковой является греческий миллиардер Ставрос Ниархос. О беременности женщины рассказали приближённые к супружеской паре источники. При этом Ниархос и Жукова пока никак не комментировали ситуацию.

Ставрос Ниархос и Дарья Жукова зарегистрировали свои отношения в октябре 2019 года. Их свадьба обошлась в $6,5 млн. Торжество прошло в Швейцарии на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в отеле Kulm в присутствии 300 самых близких друзей пары, писал NEWS.ru.