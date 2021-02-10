Дочь покончившей с собой журналистки Славиной закроет сайт KozaPress

https://static.news.ru/photo/3fce23e0-6b95-11eb-83d8-96000091f725_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Интернет-издание KozaPress, главный редактор которого Ирина Славина совершила самоубийство в октябре 2020 года, прекращает работу. Об этом сообщила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева.

Дорогие друзья! Я как дочь Ирины Славиной приняла решение. Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме, — написала она в Facebook.

Она также поблагодарила всех, кто принимал участие в проекте. По словам Мурахтаевой, для неё это был «очень важный опыт, который позволил ей увидеть новые горизонты и понять, что всё только начинается».

Как писал NEWS.ru, главред онлайн-издания KozaPress Ирина Славина покончила с собой перед зданием МВД по Нижнему Новгороду. Незадолго до своей гибели она опубликовала на странице в Facebook пост, в котором обвинила Российскую Федерацию в своей смерти. Незадолго до этого в её квартире прошёл обыск. Родственники журналистки обвиняют в её смерти людей, которые, по их словам, осуществляли давление на неё. При этом конкретных имён они не называют.

Позже СУ СК отказалось возбуждать уголовное дело о доведении журналистки до самоубийства.