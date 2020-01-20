Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявила о том, что тренировалась в Чечне с девушками — бойцами смешанных единоборств, выступающими в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Это был лагерь спецназа, в котором я тренировалась вместе с тремя девочками из UFC. У нас был жёсткий график: утром мы вставали, в день было по две тренировки, жёсткая диета, — сказала Пескова в интервью Forbes.
Ранее она заявила, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов, писал NEWS.ru. Так она ответила на просьбу сравнить московские митинги лета 2019 года и выступления в Париже «жёлтых жилетов». Пескова считает, что их сравнивать нельзя. Среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими». Кроме того, у протестующих в Париже нет плана и «схемы действий», добавила она.