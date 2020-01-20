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Создатели портала «Батенька, да вы трансформер» отправили в Верховный суд РФ иск о признании незаконными действий МВД, Роспотребнадзора, Роскомнадзора и ФНС, постановления которых позволяют удалять из общего доступа материалы о наркопотребителях. Инстанция 20 января определит уровень допустимости раскрытия указанной темы в СМИ.

Представители «Батеньки» напомнили, что для портала эта история началась более года назад. Тогда был опубликован материал «Героин — собственность модели» о девушке по имени Тэо, прозванной «самой красивой наркоманкой». Эксперты...