Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.
По её словам, она начала продавать личные вещи через Instagram, а затем через некоторое время на её страницу обратили внимание рекламодатели. Первый заработок составил 30 тысяч рублей. Эти деньги девушке заплатил дизайнер интерьера.
В настоящее время упоминание в stories Instagram Лизы стоит 40 тысяч рублей, а стоимость рекламного поста составляет от 60 тысяч рублей. При этом девушка подчёркивает, что специально не накручивает количество подписчиков. Оно уже долгое время остаётся на уровне примерно 90 тысяч человек.
В интервью Forbes Лиза также
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети обвинили Лизу Пескову в трате «народных денег» на дорогую одежду, аксессуары и путешествия. Поводом для этого послужило её фото, сделанное в саду Тюильри в Париже.
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