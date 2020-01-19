https://static.news.ru/photo/fa5a2c3e-3ab0-11ea-a83e-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.

По её словам, она начала продавать личные вещи через Instagram, а затем через некоторое время на её страницу обратили внимание рекламодатели. Первый заработок составил 30 тысяч рублей. Эти деньги девушке заплатил дизайнер интерьера.

В настоящее время упоминание в stories Instagram Лизы стоит 40 тысяч рублей, а стоимость рекламного поста составляет от 60 тысяч рублей. При этом девушка подчёркивает, что специально не накручивает количество подписчиков. Оно уже долгое время остаётся на уровне примерно 90 тысяч человек.

В интервью Forbes Лиза также рассказала , что планирует последовать примеру отца, дедушки и прадедушки и сделать карьеру на дипломатическом поприще. В настоящее время она учится на первом курсе магистратуры МГИМО на факультете международных отношений.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети обвинили Лизу Пескову в трате «народных денег» на дорогую одежду, аксессуары и путешествия. Поводом для этого послужило её фото, сделанное в саду Тюильри в Париже.