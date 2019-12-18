https://static.news.ru/photo/a059e4b6-218f-11ea-be43-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что из-за «необразованности русских людей вытекает неуважение к окружающим». Именно среди русских, по словам блогера, часто можно заметить «хамство и полное отсутствие воспитания».

По мнению дочери пресс-секретаря президента России, многие соотечественники считают, что образованность является признаком лишь обеспеченных «аристократических» семей, тогда как по факту бывает совсем наоборот. Воспитание не покупается ни за какие деньги, цитирует её «Эхо Москвы».

В качестве примера Елизавета Пескова рассказала о случае, который произошёл в Париже, где нельзя шуметь после 22:00 по будням и после 00:00 по выходным дням. По словам девушки, она долгое время терпела русских соседей, которые каждые выходные устраивали шумные вечеринки, а, решив сделать им замечание, в ответ услышала оскорбления.

При этом блогер призналась, что по выходным и сама с друзьями устраивала вечеринки, когда жила во Франции.

В основном собирались у кого-то в квартире, так как это веселее, душевнее и дешевле. Мы брали закуски и вино, включали свою, в основном русскую, музыку и могли сидеть до семи утра, — отметила дочь пресс-секретаря президента РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета Пескова дала совет современной московской молодёжи — быть скромнее. В качестве примера для подражания девушка привела современную молодёжь Чечни.