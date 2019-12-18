Дочь Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что из-за «необразованности русских людей вытекает неуважение к окружающим». Именно среди русских, по словам блогера, часто можно заметить «хамство и полное отсутствие воспитания».
По мнению дочери пресс-секретаря президента России, многие соотечественники считают, что образованность является признаком лишь обеспеченных «аристократических» семей, тогда как по факту бывает совсем наоборот. Воспитание не покупается ни за какие деньги,
В качестве примера Елизавета Пескова рассказала о случае, который произошёл в Париже, где нельзя шуметь после 22:00 по будням и после 00:00 по выходным дням. По словам девушки, она долгое время терпела русских соседей, которые каждые выходные устраивали шумные вечеринки, а, решив сделать им замечание, в ответ услышала оскорбления.
При этом блогер призналась, что по выходным и сама с друзьями устраивала вечеринки, когда жила во Франции.
В основном собирались у кого-то в квартире, так как это веселее, душевнее и дешевле. Мы брали закуски и вино, включали свою, в основном русскую, музыку и могли сидеть до семи утра, — отметила дочь пресс-секретаря президента РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Елизавета Пескова дала совет современной московской молодёжи — быть скромнее. В качестве примера для подражания девушка привела современную молодёжь Чечни.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен