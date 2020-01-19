https://static.news.ru/photo/de24ce02-3ac4-11ea-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента Лиза Пескова раскритиковала феминисток. Как отметила девушка, её раздражают мужеподобные женщины, которые кричат «сядь мужскому мнению на лицо».

Я категорически против этого, но я за равенство в правах, в оплате труда и, более того, я в какой-то степени отношу себя к феминисткам. Но к феминисткам, которые появились изначально, — заявила она в интервью Forbes.

Фрагмент интервью она опубликовала на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что 21-летняя Пескова считает себя феминисткой, она уверена, что счёт в ресторане должен оплачивать мужчина. Только в случае форс-мажора чек можно разделить пополам или отдать в руки женщине, пишет Teleprogramma.pro.

Пескова также считает, что современные девушки должны сами уметь зарабатывать деньги.

Как писал NEWS.ru ранее, дочери пресс-секретаря Путина перестали давать деньги в 18 лет и девушка начала зарабатывает в Instagram. Сегодня за одну публикацию в истории блога рекламодатели ей платят 40 тысяч рублей. Цена за пост — намного выше. Точной цифры она называть не стала, но заметила, что она больше 60 тысяч.