Дочь Пьехи посочувствовала Собчак в связи с ДТП

Дочь Эдиты Пьехи, актриса и певица Илона Броневицкая выразила сочувствие телеведущей Ксении Собчак в связи с аварией в Сочи, в которой погиб человек. В эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Броневицкая рассказала о пережитом опыте ДТП со смертельным исходом, сравнив его с «фильмом ужасов».

Актриса сообщила, что авария произошла ночью, после празднования дня рождения одного из городов области. Водитель автомобиля был уставшим. Машина двигалась со скоростью 130 километров в час, когда навстречу вылетел мотоцикл.

Вдруг начались толчки, удары, полетели стекла. Просто фильм ужасов. Автомобиль перевернулся через крышу четыре раза. Потом я увидела кусок чьей-то ноги, — сказала Броневицкая.

В аварии с участием артистки погибли трое детей. На Броневицкую обрушился шквал упрёков о том, что она уехала с места происшествия, не оказав помощи.

Я никогда в жизни не забуду немую скорбь мамы. Я боялась это увидеть. Люди смотрели на нас с ненавистью. Я понимаю Ксению Собчак, — добавила звезда.

Ранее бездействие Собчак в момент аварии осудила телеведущая Лера Кудрявцева. По мнению Кудрявцевой, опоздание в аэропорт не означает, что нужно действовать в угоду своим интересам.

Авария с Ксенией Собчак произошла 9 октября. По предварительной информации, Mercedes, в котором на месте пассажира находилась телеведущая, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, ещё два человека пострадали. Собчак спешно покинула место ДТП.