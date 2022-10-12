Дочь Ольги Качуры поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Елена Карабет

Дочь полковника Ольги Качуры, погибшей в ходе спецоперации на Украине, Елена Карабет поделилась с NEWS.ru впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава государства вручил девушке звезду Героя России, которой посмертно наградил ее мать.

Владимир Владимирович — великий человек. Для меня встреча с ним — огромная честь.[О президенте] могу сказать одно, чувствуется, что человеку не безразлично. Огромное ему спасибо. Хотелось бы чтобы там была моя мама. Потому что она герой, она ее (звезду Героя России — NEWS.ru) заслужила, — сказала Карабет.

О чем с ней говорил президент, девушка не раскрыла, пояснив, что хотела бы оставить это личным.

Качура была командиром подразделения реактивной артиллерии Народной милиции ДНР, ее называли легендой армии республики. Военная карьера полковника началась в апреле 2014 года в Славянске, где она возглавила артиллерийское подразделение сил ДНР. Качура погибла 3 августа. На следующий день Путин подписал указ о присвоении ей звания Героя России посмертно.