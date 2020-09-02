Дочь Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия тела матери

Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой. Её назвала дочь певицы Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят».
Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжёлой степени, — сообщила она.
Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.
Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.
Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.
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