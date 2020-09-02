Дочь Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия тела матери

https://static.news.ru/photo/2302da7a-ed06-11ea-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anetta_bril

Стала известна причина смерти Валентины Легкоступовой. Её назвала дочь певицы Анетта Бриль в эфире программы «Пусть говорят».

Вскрытие показало, что причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжёлой степени, — сообщила она.

Бриль считает, что муж Легкоступовой Юрий Фирсов допустил халатность, не вызвав вовремя скорую помощь.

Звезда эстрады скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Полиция задержала и допросила супруга Легкоступовой — Юрия Фирсова. Следствие считает, что исполнительница получила травмы после падения в своей квартире.

Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.