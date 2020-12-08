Дочь Кириенко опровергла сообщения о наличии у неё французского гражданства

https://static.news.ru/photo/fb6c9b28-399e-11eb-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Дочь первого замглавы администрации президента России Любовь Кириенко прокомментировала сообщения СМИ о наличий у неё французского паспорта.

При этом Кириенко не исключила, что подаст иск по обвинению в клевете в отношении опубликовавшего данные издания, передаёт РБК.

Это враньё. У меня одно гражданство — России, другого никогда не было, — заявила женщина.

Ранее The Insider со ссылкой на «базу лиц с двойным гражданством» сообщил о наличии у Любови Кириенко паспорта Франции. Согласно данным из этой базы, подробности о которой не уточняются, дочь первого замглавы администрации президента сообщила в Управление МВД по вопросам миграции о наличии второго гражданства.

Как писал NEWS.ru, бразилец по происхождению Марио Фернандес, получивший российское гражданство и выступающий за футбольный клуб ЦСКА и сборную России по футболу, признался, что преодолевает все трудности ради этого вида спорта.