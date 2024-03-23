Дочь известных космонавтов спаслась из «Крокуса» во время теракта Дочь космонавтов Рюмина и Кондаковой эвакуировалась из «Крокуса» после стрельбы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Елена Кондакова

Евгения Рюмина — дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой — находилась в «Крокус Сити Холле» во время теракта, но успела эвакуироваться, сообщили в Роскосмосе со ссылкой на слова Кондаковой. По словам женщины, ее дочь потеряла сумку с документами в разгар стрельбы.

Космонавт РФ Елена Кондакова сообщила, что ее дочь Евгения была в «Крокусе» во время вчерашнего теракта, смогла эвакуироваться, но потеряла сумку с документами, — говорится в сообщении.

Ранее Евгению ошибочно включили в список погибших. Это произошло после того, как ее документы были найдены среди тел жертв.

Режиссер группы «Пикник», находившийся в момент атаки в концертном зале, рассказал, что террористы в «Крокус Сити Холле» были вооружены не только автоматами, но и огнеметами. По его словам, сам он успел скрыться.

До этого российский телеведущий Оскар Кучера сообщал, что забрал супругу из «Крокус Сити Холла» за 15 минут до начала стрельбы. Женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену, и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.

Как оказалось, юморист Сергей Светлаков также находился в «Крокусе» во время стрельбы. Он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и назвал происходящее «ужасом».

По данным Telegram-канала «112», при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 150 человек. По его информации, число жертв будет расти. ФСБ сообщила о задержании 11 террористов, четверо из них непосредственно стреляли в людей. Кроме того, некоторые жертвы погибли из-за охватившего здание пожара.