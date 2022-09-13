Дочь главы «Новых людей» не прошла на выборах в Рузе Дочь главы «Новых людей» Нечаева заняла четвертое место на выборах в Совет депутатов Рузы

Фото: Дарья Нечаева/vk.com

Дарья Нечаева

На выборах в Совет депутатов города Рузы Московской области принимала участие 34-летняя Дарья Нечаева — дочь лидера фракции партии «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева. На своем избирательном участке она не прошла выборы, заняв четвертое место из семи кандидатов, сообщают «Вести Подмосковья».

Выборы в Совет депутатов Рузского городского округа Московской области прошли в минувшие выходные. Нечаева принимала в них участие в качестве первого номера партии «Новые люди» по единому округу. Победу тем не менее одержал представитель партии «Единая Россия» — 50-летний Дмитрий Баранов, за которого проголосовали 516 человек. «Новые люди» в этом регионе не смогли преодолеть пятипроцентный барьер для политических партий, набрав всего 3,46% голосов.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова накануне сообщила об отмене результатов голосования на 20 избирательных участках в восьми субъектах. Но речь при этом, по ее словам, идет о «ничтожном количестве» недействительных бюллетеней.

Партия «Единая Россия» ранее заявила, что лидирует на муниципальных выборах в Москве по предварительным данным дистанционного электронного голосования. Более 1100 выдвинутых партией человек должны получить мандаты депутатов. Выборы в России проходили с 9 по 11 сентября. Россияне выбирали 15 высших должностных лиц, депутатов шести заксобраний, 12 советов депутатов административных центров и депутатов органов местного самоуправления.