Дочь главреда «Новой газеты» ушла из Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова Ксения покинула пост советника председателя Центрального банка, сообщает RTVI со ссылкой на источник. По информации издания, она уволилась 10 июля, через несколько дней после нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.

Есть много разных версий причин ее увольнения. Одни говорят, что это связано с ее отцом и недавними событиями вокруг «Новой газеты», другие — о том, что это результат некоего внутреннего конфликта в ЦБ. Но факт в том, что еще месяц назад ничего не предвещало ее ухода, — рассказал источник.

Сама Ксения Муратова подтвердила информацию об уходе, но не стала комментировать причины. Она работала советником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с начала 2010-х.

Нападение на Милашину и адвоката Александра Немова произошло 4 июля в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Позже Милашина во время допроса следователя из Чечни рассказала, что напавшие пригрозили ей убийством, если та вновь приедет в Чечню.