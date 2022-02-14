Дочь экс-главы Ставрополья сделала заявление после раскрытия счёта в банке

Дочь экс-губернатора Ставрополья Валерия Гаевского, блогер Александра, которая случайно раскрыла свой счёт в банке, сделала заявление. Девушка сказала, что готова ответить за все заработанные деньги. Об этом она сообщила на стриме в Twitch.

Гаевская заявила, что ей абсолютно всё равно, что о ней пишут. По её словам, оправдываться ей не в чем. Блогер уточнила, что её совесть чиста и если потребуется, она ответит за все заработанные средства. При этом комментаторам, которые заявили, что девушку ждёт суд, она пригрозила встречным заявлением.

Встретимся в суде, но имейте в виду, что у меня сразу будет иск встречный за моральную компенсацию. То есть если вы ничего не докажете, то вы будете мне платить, — сказала Гаевская.

Не так давно девушка показала зрителям в ходе трансляции экран телефона, на котором высветилась информация о пополнении банковского счёта. Общая сумма составила $787,6 тысячи (более 60 миллионов рублей). В 2018 году мать Александры — Ольга — попала в список самых богатых жён депутатов.