Общество

Дочь Ефремова прокомментировала его появление в мессенджере Telegram

17:37, 11 июня 2020
Анна-Мария Ефремова Анна-Мария Ефремова Фото: mefremova/instagram.com

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала появление актёра в мессенджере Telegram.

По словам девушки, у её отца в настоящее время нет мобильного телефона. К тому же, она отметила, он не пользуется никакими социальными сетями, кроме WhatsApp.

То, что он появился в Телеграме, говорит о том, что сейчас его телефон в руках его менеджера/жены, — написала Анна-Мария в Twitter.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Telegram появилась учётная запись Михаила Ефремова. По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.

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