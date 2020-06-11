Дочь Ефремова прокомментировала его появление в мессенджере Telegram

— ÐÐ½Ð½Ð° ÐÐ°ÑÐ¸Ñ ÐÑÑÐµÐ¼Ð¾Ð²Ð° (@amefremova) June 11, 2020
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Машина, которой управлял актёр, врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что в Telegram появилась учётная запись Михаила Ефремова. По условиям домашнего ареста артисту нельзя пользоваться Интернетом. Такую меру пресечения избрал ему суд после смертельной аварии, которую он устроил в центре Москвы.