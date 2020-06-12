Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Сергея Захарова

https://static.news.ru/photo/e4e2da0a-ad14-11ea-adae-fa163e074e61_660.jpg Анна-Мария Ефремова Фото: instagram.com/amefremova/

Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Она принесла извинения родственникам погибшего и призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.

Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека, — привели слова Анны-Мари Ефремовой на портале Wonderzine.

Она добавила, что надеется на то, что когда-нибудь семья Сергея Захарова сможет пережить эту трагедию. Анна-Мария призналась, что пыталась связаться напрямую с семьёй и принести им слова соболезнования лично, однако ей не удалось этого сделать.

Такое ощущение, что всё это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет, — подытожила дочь Ефремова.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. Он также сообщил, что не знает, как ему «жить дальше» и что «нет уже больше никакого Ефремова».