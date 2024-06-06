Дочь Дроздова отреагировала на взыскание миллионов с компании отца Дочь Дроздова: отец не имел отношения к финансовым делам «АСС-ТВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Известный зоолог и телеведущий Николай Дроздов не имеет никакого отношения к финансовым проблемам телерадиокомпании «АСС-ТВ», заявила в беседе с «360» его дочь Елена. По словам женщины, Дроздов был приглашенным сотрудником, которому не всегда выплачивали обещанную зарплату.

Папа всегда был приглашенным ведущим на зарплате, которую то платили, то нет. В последний год зарплату обещали, обещали, но не платили вообще, — уточнила Елена.

Она также обратила внимание, что «АСС-ТВ» является семейным бизнесом семейства Лапиных. При этом сын владельцев компании должен был стать соведущим, а впоследствии — ведущим программ. Кроме того, Дроздов иногда узнавал о принятых в организации решениях по факту их реализации. В качестве примера Елена привела ситуацию с открытием кафе в Останкино.

Телевизионный технический центр «Останкино» ранее обратился в суд с иском к «АСС-ТВ». По имеющимся данным, ответчик задолжал истцу порядка 9 млн рублей по договору об оказании услуг. Сумма копилась в период с 2017 по 2018 год. «АСС-ТВ» в 90-е года занималась производством научно-популярных программ, включая такие передачи, как: «В мире животных», «Клуб путешественников», «Очевидное — невероятное».