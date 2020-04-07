Дочь Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

https://static.news.ru/photo/c5366c60-78c8-11ea-8732-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/katiadorenko

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в травматологию Одинцовской ЦРБ. Она пожаловалась на плохое самочувствие после конфликта с соседкой.

По словам девушки, ссора возникла после замечания за опасный костёр, которое она сделала соседке.

Девушка была доставлена в больницу поздно ночью. Были установлены диагнозы: сотрясение головного мозга под вопросом, ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти, — передаёт KP.RU со ссылкой на источник.

Пострадавшая рассказала журналистам, что конфликт с соседкой у неё возникает не в первый раз.

Бывают такие люди, которым спокойно не живётся. Но после этого случая я не буду ждать, когда она с вилами набросится на меня, мою маму или ребёнка, — подчеркнула она.

В этот раз Екатерина увидела костёр и спросила у соседки, контролирует ли она ситуацию. Та ответила нецензурной бранью, и девушка начала снимать происходящее на телефон.

Соседка шевелила ветки в костре длинной палкой, заметив меня, она снова стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, ранее вдова известного журналиста Сергея Доренко подготовила проект «Это Доренко», который приурочен к 60-летию со дня его рождения. Фильм был опубликован на YouTube. Эта картина призвана рассказать зрителю о том, каким человеком был Доренко.