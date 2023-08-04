Дочь депутата Журавлева отвергла сообщения о замужестве за австрийцем

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Алексей Журавлев

Дочь депутата Госдумы Алексея Журавлева Надежда отвергла информацию о ее жизни за границей и замужестве за границей. В разговоре с NEWS.ru женщина рассказала, что и она, и ее ребенок имеет российское гражданство, и они постоянно живут в России. С мужем, по словам Надежды, она не общается, а публикуемая им информация — ложь.

И у меня, и у ребенка — только российское гражданство и никогда не было другого. Живу и работаю я тоже в России, разрываясь между Воронежем, где родилась, и Москвой, где в Госдуме работает мой отец, — рассказала Надежда.

Она добавила, что назвала сына в честь отца, то есть Алексей. По словам девушки, сейчас ее ребенок самостоятельно отдыхает в российском лагере патриотической направленности.

Надежда подчеркнула, что всегда была согласна с политическими взглядами отца и сейчас поддерживает каждое сказанное им слово.

Я, как и он, патриот своей страны, и всегда им буду. Насколько возможно, помогаю и буду помогать фронту, чтобы приблизить нашу общую победу, — заявила собеседница.

Девушка призналась, что изначально причиной разногласий с ее бывшим мужем была позиция по Донбассу. По словам Надежды, с 2017 она не общается с экс-супругом и не собирается этого делать. Кроме того, сейчас идут судебные процессы по лишению мужчины родительских прав, отметила дочь парламентария.

На опубликованных фото — не я, и то, что мой бывший муж публикует сейчас в соцсетях, не имеет ко мне ни малейшего отношения. К тому же, насколько мне известно, его нынешняя супруга — с Украины, и, вероятно, именно это каким-то образом влияет и на его мировоззрение, своего рода антироссийское зомбирование, в котором на Западе давно уже преуспели, — объяснила Надежда.

Ранее Журавлев заявил, что все инсинуации о жизни его дочери в Австрии являются «грязной игрой», которую ведут против него, пытаясь их рассорить. По словам депутата, его дочь уже взрослая, и он давно не может «грозить ей пальчиком». Депутат высказал мнение, что выезжать на учебу за рубеж «можно и даже нужно», чтобы после вернуться и приносить пользу своей стране.