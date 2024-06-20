Доцента московского вуза задержали по делу о взятках Доцента МГМСУ задержали по подозрению в получении взяток от студентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцента Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) задержали по делу о получении взяток от студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Соответствующие жалобы на сотрудника вуза поступили от учащихся.

По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ. С ним продолжаются следственные действия, — заявил источник.

Как отметил собеседник агентства, преподаватель помогал студентам сдать экзамены за денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в МГМСУ возбуждено уголовное дело о взяточничестве в связи с покупкой экзаменов. По местам проживания некоторых студентов и сотрудников института были проведены обыски. Пресс-служба вуза подтвердила факт проведения оперативных мероприятий.

До этого в Орле задержали первого заммэра города Вадима Ничипорова по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок. По имеющимся данным, бизнесмены жаловались на то, что платили деньги Ничипорову за так называемое покровительство, а когда они перестали платить, вице-мэр стал препятствовать их бизнесу.

Кроме того, Telegram-канал «Абирег» сообщал, что в Москве задержали ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. По данным канала, он подозревается в получении взятки.