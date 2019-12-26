https://static.news.ru/photo/f237fbe8-287d-11ea-bad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Добрые комнаты — детские игровые зоны в больницах — появятся во всех медучреждениях Подмосковья, заявила депутат Московской областной Думы Линара Самединова.

Проект реализуется в 47 муниципалитетах. Сейчас готовим 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы, в них дети проводят время, — сказала Самединова губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву.

По её словам, идея создания таких комнат пришла во время новогодних праздников в прошлом году во время поздравления детей в больнице.

Добрые комнаты помогут детям отвлечься от процедур и провести время с удовольствием, сообщает телеканал «360» .

Как ранее писал NEWS.ru, на детских новогодних утренниках самыми востребованными костюмами у российских детей стали наряды принцессы и пирата.