Добрые комнаты — детские игровые зоны в больницах — появятся во всех медучреждениях Подмосковья, заявила депутат Московской областной Думы Линара Самединова.
Проект реализуется в 47 муниципалитетах. Сейчас готовим 60 игровых детских зон, а 25 уже готовы, в них дети проводят время, — сказала Самединова губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву.
По её словам, идея создания таких комнат пришла во время новогодних праздников в прошлом году во время поздравления детей в больнице.
Добрые комнаты помогут детям отвлечься от процедур и провести время с удовольствием, сообщает
Как ранее писал NEWS.ru, на детских новогодних утренниках самыми востребованными костюмами у российских детей стали наряды принцессы и пирата.
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