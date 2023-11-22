Добровольно ставший иноагентом блогер рассказал о своих планах Добровольно ставший иноагентом блогер Никандров решил не отказываться от статуса

Фото: t.me/maratnikandrov

Марат Никандров

Псковский блогер Марат Никандров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сам попросивший признать его иностранным агентом, заявил в своем Telegram-канале, что после «бессонных ночей и полного эмоционального опустошения» решил не пытаться выйти из реестра Минюста. Он объяснил, что полностью берет ответственность за свои действия и уезжать из страны не планирует.

Никандров заявил, что не считает «чем-то экстраординарным» свое внесение в реестр Минюста РФ. Он также выразил удивление в связи с тем, что оказался на всю страну единственным человеком, записавшимся в иностранные агенты. По его мнению, в РФ много людей, которые хотели бы «проверить судьбу на прочность».

Свой поступок он назвал особой формой идиотизма с ноткой гениальности. Никандров отметил, что одним заявлением стал резко исполнять функции иностранного агента, давая интервью СМИ с таким статусом.

Ранее 19-летний молодой человек рассказал, что самостоятельно попросил признать его иноагентом, направив соответствующее обращение в Минюст «по приколу». Заявку с ИНН, СНИЛС и паспортными данными он внес примерно полторы недели назад. Такая идея у блогера возникла после встречи с друзьями в баре.

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских, комментируя ситуацию, заявил, что Минюст РФ руководствовался законом, когда выносил решение о внесении Никандрова в реестр. При этом он отметил, что этот случай показал необходимость внесения поправок в закон.