Добровольцы получили награды за спасение людей из упавшего в реку автобуса В Петербурге наградили 15 человек за спасение людей из упавшего в реку автобуса

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения жителей, которые первыми пришли на помощь пассажирам и водителю автобуса, упавшего в реку в центре города, сообщает пресс-служба Смольного. Знаки отличия «За доблесть в спасении» получили 15 человек, их вручил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передают «Известия».

В этом случае, который произошел в нашем городе, когда автобус сорвался и там погибли люди, а прохожие и жители нашего города кинулись в воду, чтобы спасти этих людей, независимо от условий. Вы тоже все не собирались становиться героями, но жизнь так распорядилась, что вы ими стали, — сказал губернатор.

Беглов поблагодарил граждан за проявленные качества, а также обратился к их родителям, отметив, что они воспитали достойных преемников. В заключение он добавил, что порой сложно найти в себе силы для помощи ближнему, а произошедшее показало, что в Петербурге действительно много отзывчивых людей.

Трагический инцидент с пассажирским автобусом произошел 10 мая: сначала он врезался в легковой автомобиль, а затем пробил ограду и рухнул в реку Мойку. Жертвами инцидента стали семь человек, выжить удалось только водителю и одному из пассажиров.

Ранее глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев наградил трех уроженцев Дагестана, которые спасали людей из упавшего в реку автобуса. Каждый из них получил по три миллиона рублей.