Добровинский с иронией отреагировал на смену адвоката Ефремова

https://static.news.ru/photo/990e9042-f774-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что актёр Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева и нашёл нового юриста.

Я рад, что появился хороший коллега, — отметил Добровинский в интервью телеканалу «360».

Представитель семьи Сергея Захарова добавил, что ему будет не хватать Пашаева.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

Как писал NEWS.ru, новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. Он решил отказаться от общения со СМИ во время работы над обжалованием приговора актёру.