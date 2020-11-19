Добровинский рассказал, как бы он защищал Дзюбу после скандала с видео

https://static.news.ru/photo/99837aa2-2a86-11eb-bed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский поделился мнением, как бы он защищал футболиста петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу после скандала с публикацией интимного видео.

По его словам, футболиста «обвиняют только моралисты и люди, которым не понятна мораль». В сложившейся ситуации Дзюбе нужно «оскалиться» и твёрдо ответить тем, кто обнародовал данное видео. Но действовать при этом можно не в одиночку.

Дзюбе нужен яркий, мощный, агрессивный глашатай, который перетащит весь удар на себя, тогда всё немного перейдёт в другую сторону. Дзюбу нужно было поддержать, а не топить, — отметил Добровинский, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Он также добавил, что совсем не понимает, зачем футболиста отстранили от матчей.

Интимное видео с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.

В свою очередь главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи в Лиге наций. 15 ноября сборная проиграла на выезде команде Турции (2:3). 18 ноября россияне проиграли команде Сербии (0:5).

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин прокомментировал скандал, связанный с публикацией интимного видео с участием Дзюбы.