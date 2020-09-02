«Это немножко позёрство»: Добровинский о признании вины Ефремовым

https://static.news.ru/photo/c5bee228-edc3-11ea-815e-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский назвал позёрством неожиданное признание вины Михаилом Ефремовым, спровоцировавшим аварию. В Пресненском суде Москвы 3 сентября проходят прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Не могу предугадать ход сегодняшних прений. Однако всё, что говорит защита Ефремова, — вторично. Есть каскад доказательств вины. Куда им деться, — заявил «ПолитЭксперту» Добровинский.

По его словам, после того как Ефремов всё-таки признал вину, сложно говорить об удовлетворении.

Когда человека припёрли к стенке и в результате теперь я виноват и извините, я вас обманывал, — это немножко позёрство, — считает адвокат.

Как писал NEWS.ru, прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье. Перед началом прений 3 сентября Ефремов всё-таки признал свою вину.