Добровинский ответил сестре Ефремова, пожелавшей ему смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/376336e8-1611-11eb-acdc-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавшей стороны в деле о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, прокомментировал пожелания смерти от сестры артиста.

Я её понимаю, Бог её простит. Я с ней никогда в жизни не общался, — рассказал Пятому каналу юрист.

По его словам, родственница Ефремова спутала функции защитника семьи Захаровых с самим судом. Добровинский подчеркнул, что не он вынес приговор обвиняемому, но в глазах сестры актёра, видимо, кто-то должен быть ответственным.

Пусть это буду я. Я не спорю, — сказал адвокат.

Ранее Анастасия Ефремова, сестра актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, пожелала адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому летального исхода от коронавируса. Она попросила силы небесные обрушить на защитника «ковид в самой тяжёлой летальной форме».

22 октября Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание. Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба. По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы оставлен без изменений.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. После приговора осуждённый отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, писал NEWS.ru.