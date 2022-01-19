Россиянам объяснили, почему в стране не наказывают за психическое насилие

Понятие психологического насилия не получится внести в Уголовный кодекс РФ, так как такого рода преступление просто невозможно доказать, заявил юрист Александр Добровинский. Он добавил, что ещё одна сложность заключается в том, что люди по-разному воспринимают психологическое давление, пишет «Радио 1».

Насилие есть и физическое, и моральное, и психологическое, отрицать это нельзя. Но в кодекс психологическое насилие внести нельзя, потому что такое преступление просто невозможно доказать. Кроме того, люди воспринимают психологическое давление очень по-разному, и некоторых может ранить даже то, что другим покажется мелочью, — пояснил Добровинский.

По мнению юриста, из-за такого рода сложностей пока ни одной стране не удалось найти решения по криминализации психологического насилия.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина предложила ввести уголовную ответственность за психологическое насилие. Это должно будет касаться в том числе и угрозы применения физического насилия.